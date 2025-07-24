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24 липня 2025, 22:45

Привласнив понад 1,3 млн грн: поліцейські повідомили Назарію Гусакову про підозру

24 липня 2025, 22:45
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Назарій Гусаков збирав кошти на лікування СМА, незважаючи на те, що ліки йому надавали безкоштовно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію України в Telegram.

За даними правоохоронців, фігурант, маючи офіційне безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м’язової атрофії в межах міської програми, продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату. При цьому він використовував підтримку публічних осіб та розміщував відповідні заклики у соціальних мережах.

"У результаті таких дій упродовж 2023–2024 років він заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

У звʼязку з цим йому було заочно оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, наприкінці червня правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова.

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