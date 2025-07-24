Привласнив понад 1,3 млн грн: поліцейські повідомили Назарію Гусакову про підозру
Назарій Гусаков збирав кошти на лікування СМА, незважаючи на те, що ліки йому надавали безкоштовно
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію України в Telegram.
За даними правоохоронців, фігурант, маючи офіційне безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м’язової атрофії в межах міської програми, продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату. При цьому він використовував підтримку публічних осіб та розміщував відповідні заклики у соціальних мережах.
"У результаті таких дій упродовж 2023–2024 років він заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.
У звʼязку з цим йому було заочно оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
Нагадаємо, наприкінці червня правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова.