Чиновник СБУ требовал $300 тысяч у организатора схемы переправки уклонистов за границу

иллюстративное фото: СБУ

НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух человек в требовании неправомерной выгоды - 300 тысяч долларов

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, должностное лицо СБУ с сообщниками требовало 300 тысяч долларов у лица, в отношении которого осуществляло оперативное сопровождение по делу по организации незаконной переправки военнообязанных за границу.

За это чиновник СБУ обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа он угрожал принять меры по привлечению лица к уголовной ответственности по еще более строгим статьям.

После получения части неправомерной выгоды в размере 72 тысячи долларов злоумышленникам сообщили о подозрении.

"Действия должностного лица СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его сообщников - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины без официального предупреждения пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне. Масштабные обыски в НАБУ и САП могут сорвать расследование топкоррупционных дел.