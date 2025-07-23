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23 июля 2025, 14:40

Мошенницу, обворовавшую украинцев на 50 млн грн под видом сборов на дроны, экстрадировали из ОАЭ

23 июля 2025, 14:40
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фото: Национальная полиция
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Женщину, организовавшую мошенническую схему со "сборами" на дроны для ВСУ, вернули в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов. Находясь за границей, злоумышленница вместе с сообщниками создала финансовую пирамиду

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что они собирали деньги на дроны, но пользовались фальшивыми накладными, поддельными документами и вымышленными логистическими проблемами.

Пострадали волонтеры, благотворительные фонды, IT-компании и тысячи людей, желающих помочь армии.

Сумма ущерба — более 50 миллионов гривен. Это примерно 600 дронов, которые могли бы работать на передовой.

Схему разоблачили еще в феврале 2024 года. Полиция зафиксировала 99 случаев преступной деятельности, провела десятки обысков и обнаружила связи мошенников с Турцией, Россией и ОАЭ.

Правоохранители арестовали имущество более чем на 20 миллионов гривен: квартиры, машины, счета и криптовалюту.

Экстрадицию провели при содействии украинской полиции и силовиков ОАЭ. Мошенники грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили 45-летнего мужчину, основателя благотворительного фонда. Выяснилось, что большую часть денег, поступавших на счета организации, руководитель использовал по собственному обогащению. Известно, что он присвоил более 3 миллионов гривен пожертвований.

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