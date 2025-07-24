06:35  24 июля
Украинские воины учатся стрелять из гранатометов на лазерных тренажерах
05:30  24 июля
На Николаевщине из реки Южный Буг достали тело человека
04:35  24 июля
Цены на арбуз в Украине резко изменились: сколько теперь стоит килограмм
UA | RU
UA | RU
24 июля 2025, 12:47

Андрей Ермак стал "другим лидером" Украины в военное время, - Financial Times

24 июля 2025, 12:47
Читайте також українською мовою
фото: Instagram/yermak_andrii
Читайте також
українською мовою

Британское издание опубликовало материал, посвященный главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку

Об этом говорится в статье Financial Times, передает RegioNews.

Автор материала называет его "другим лидером Украины во время войны", обращая внимание на беспрецедентную концентрацию полномочий в руках одного человека. Издание отмечает, что роль Ермака в системе власти стала настолько значимой, что вызывает беспокойство со стороны части западных дипломатов.

Публикация про Андрея Ермака в Financial Times

Один из западных послов в беседе с журналистами охарактеризовал Ермака как человека, который сосредоточил в своих руках функции нескольких должностей: президента, премьер-министра и министра иностранных дел. В то же время источники из украинского правительства отмечают, что большинство высокопоставленных должностных лиц избегают публичных комментариев относительно его роли - из-за страха или политической осторожности.

Один из министров, согласившийся говорить неофициально, утверждает: влияние Ермака настолько велико, что именно он определяет "будущее и судьбу каждого" в государственном управлении.

Публикация Financial Times уже вызвала оживленную реакцию в дипломатических кругах и украинской экспертной среде.

Напомним, Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политика Андрей Ермак Офис президента власть полномочия влияние Зеленский Владимир
Ликвидация НАБУ и САП: сенаторы США призвали Украину "не подрывать борьбу с коррупцией"
24 июля 2025, 10:40
Умеров на переговорах предложил встречу Зеленского и Путина
24 июля 2025, 02:55
Более трех лет плена: Украина вернула домой тяжелораненых военных
23 июля 2025, 23:10
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В военной форме и с оружием: в Одессе задержали группировку, которая охотилась на бизнесменов
24 июля 2025, 14:15
В Днепре 14-летний парень возле банкомата жестоко убил мать двоих малолетних детей
24 июля 2025, 13:53
Закон №12414: как голосовали нардепы по коррупционным делам
24 июля 2025, 13:22
За сутки украинские военные ликвидировали 1050 оккупантов, уничтожили танки и ББМ
24 июля 2025, 13:20
В Кривом Роге 1,5-летний мальчик выпал из окна 3-го этажа
24 июля 2025, 13:05
"Диалог власти и бизнеса": Харьковская ОВА приглашает предпринимателей на онлайн-встречу
24 июля 2025, 13:00
Авиаудар по Харькову: количество раненых резко возросло
24 июля 2025, 12:45
От бариста до собственного цеха: харьковчанин открыл кофейное пространство благодаря микрогранту
24 июля 2025, 12:17
Войска РФ ударили КАБами по центру Харькова: пострадали 16 человек, среди них - 10 летний ребенок
24 июля 2025, 12:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »