фото: Instagram/yermak_andrii

Об этом говорится в статье Financial Times, передает RegioNews.

Автор материала называет его "другим лидером Украины во время войны", обращая внимание на беспрецедентную концентрацию полномочий в руках одного человека. Издание отмечает, что роль Ермака в системе власти стала настолько значимой, что вызывает беспокойство со стороны части западных дипломатов.

Публикация про Андрея Ермака в Financial Times

Один из западных послов в беседе с журналистами охарактеризовал Ермака как человека, который сосредоточил в своих руках функции нескольких должностей: президента, премьер-министра и министра иностранных дел. В то же время источники из украинского правительства отмечают, что большинство высокопоставленных должностных лиц избегают публичных комментариев относительно его роли - из-за страха или политической осторожности.

Один из министров, согласившийся говорить неофициально, утверждает: влияние Ермака настолько велико, что именно он определяет "будущее и судьбу каждого" в государственном управлении.

Публикация Financial Times уже вызвала оживленную реакцию в дипломатических кругах и украинской экспертной среде.

Напомним, Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией.