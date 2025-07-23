Фото: ОП

Прошел уже 9-й обмен пленниками между Украиной и РФ. Речь идет об обмене, о котором договаривались в Стамбуле

Об этом сообщает президент Украины, передает RegioNews.

23 июля состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники. По словам президента, за все этапы стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей.

"Воины, которые возвращаются сегодня, защищали Украину по разным направлениям фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь", - сообщил президент.

Известно, что среди освобожденных сегодня — военнослужащие ВСУ, в частности, из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы ГНСУ, Нацгвардии и Нацполиции. Самому младшему среди них 27 лет, а самому старшему – 66.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук рассказывала, что около 8 тысяч украинцев в плену РФ. Речь идет о подтвержденных цифрах. При этом она заметила, что были случаи, когда военные находятся в плену и мы об этом не знаем.