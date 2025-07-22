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Украинская сторона готовится к новой встрече с представителями России в рамках переговорного процесса

Об этом сообщает Глава государства, передает RegioNews.

Украина настроена на результативный диалог для освобождения пленных, возвращения незаконно вывезенных детей и прекращения боевых действий.

О текущем состоянии переговоров на совещании у главы государства отчитался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. По его словам, уже достигнуты определенные договоренности во время предварительной встречи в Стамбуле, а также согласовано проведение новой встречи в ближайшее время.

Президент Украины поручил сформировать официальную делегацию для дальнейших переговоров с российской стороной. Ее возглавит Рустем Умеров. В состав делегации войдут представители Главного управления разведки, Министерства иностранных дел и Офиса президента.

Главе Офиса президента Андрею Ермаку поручена координация дипломатических действий с партнерами из стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Украина подчеркивает, что открыта к конструктивным решениям и последовательно отстаивает свою принципиальную позицию: война должна завершиться и ответственность за ее начало лежит исключительно на России.

Напомним, в Украине введен мораторий на проверки бизнеса, - решение СНБО.