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22 июля 2025, 13:34

Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией

22 июля 2025, 13:34
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фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.
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Украинская сторона готовится к новой встрече с представителями России в рамках переговорного процесса

Об этом сообщает Глава государства, передает RegioNews.

Украина настроена на результативный диалог для освобождения пленных, возвращения незаконно вывезенных детей и прекращения боевых действий.

О текущем состоянии переговоров на совещании у главы государства отчитался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. По его словам, уже достигнуты определенные договоренности во время предварительной встречи в Стамбуле, а также согласовано проведение новой встречи в ближайшее время.

Офис президента УкраиныОфис президента УкраиныОфис президента Украины

Президент Украины поручил сформировать официальную делегацию для дальнейших переговоров с российской стороной. Ее возглавит Рустем Умеров. В состав делегации войдут представители Главного управления разведки, Министерства иностранных дел и Офиса президента.

Главе Офиса президента Андрею Ермаку поручена координация дипломатических действий с партнерами из стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Украина подчеркивает, что открыта к конструктивным решениям и последовательно отстаивает свою принципиальную позицию: война должна завершиться и ответственность за ее начало лежит исключительно на России.

Напомним, в Украине введен мораторий на проверки бизнеса, - решение СНБО.

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Россия Андрей Ермак РНБО пленные дети Умеров Рустем Зеленский мир договор делегация
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