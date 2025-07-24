фото: Financial Times

Про це йдеться в статті Financial Times, передає RegioNews.

Автор матеріалу називає його "іншим лідером України у часи війни", звертаючи увагу на безпрецедентну концентрацію повноважень у руках однієї людини. Видання зазначає, що роль Єрмака у системі влади стала настільки вагомою, що викликає занепокоєння з боку частини західних дипломатів.

Один із західних послів у розмові з журналістами охарактеризував Єрмака як людину, яка зосередила у своїх руках функції одразу кількох посад: президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ. Водночас джерела з українського уряду зазначають, що більшість високопосадовців уникають публічних коментарів щодо його ролі - через страх або політичну обережність.

Один з міністрів, який погодився говорити неофіційно, стверджує: вплив Єрмака настільки великий, що саме він визначає "майбутнє та долю кожного" в державному управлінні.

Публікація Financial Times уже викликала жваву реакцію у дипломатичних колах і в українському експертному середовищі.

Нагадаємо, Рустем Умєров очолить українську делегацію на переговорах із Росією.