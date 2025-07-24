06:35  24 липня
Українські воїни вчаться стріляти з гранатометів на лазерних тренажерах
05:30  24 липня
На Миколаївщині з річки Південний Буг дістали тіло людини
04:35  24 липня
Ціни на кавун в Україні різко змінились: скільки тепер коштує кілограм
UA | RU
UA | RU
24 липня 2025, 12:47

Андрій Єрмак став "іншим лідером" України у воєнний час, - Financial Times

24 липня 2025, 12:47
Читайте также на русском языке
фото: Financial Times
Читайте также
на русском языке

Британське видання опублікувало матеріал, присвячений главі Офісу президента України Андрію Єрмаку

Про це йдеться в статті Financial Times, передає RegioNews.

Автор матеріалу називає його "іншим лідером України у часи війни", звертаючи увагу на безпрецедентну концентрацію повноважень у руках однієї людини. Видання зазначає, що роль Єрмака у системі влади стала настільки вагомою, що викликає занепокоєння з боку частини західних дипломатів.

Один із західних послів у розмові з журналістами охарактеризував Єрмака як людину, яка зосередила у своїх руках функції одразу кількох посад: президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ. Водночас джерела з українського уряду зазначають, що більшість високопосадовців уникають публічних коментарів щодо його ролі - через страх або політичну обережність.

Один з міністрів, який погодився говорити неофіційно, стверджує: вплив Єрмака настільки великий, що саме він визначає "майбутнє та долю кожного" в державному управлінні.

Публікація Financial Times уже викликала жваву реакцію у дипломатичних колах і в українському експертному середовищі.

Нагадаємо, Рустем Умєров очолить українську делегацію на переговорах із Росією.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Андрій Єрмак Зеленський Володимир влада Офіс президента повноваження політика Україна вплив
Ліквідація НАБУ та САП: сенатори США закликали Україну "не підривати боротьбу з корупцією"
24 липня 2025, 10:40
Умєров на переговорах запропонував зустріч Зеленського та Путіна
24 липня 2025, 02:55
Понад три роки полону: Україна повернула додому тяжкопоранених військових
23 липня 2025, 23:10
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Авіаудар по Харкову: кількість поранених різко зросла
24 липня 2025, 12:45
Від бариста до власного цеху: харків’янин відкрив кавовий простір завдяки мікрогранту
24 липня 2025, 12:17
Війська РФ вдарили КАБами по центру Харкова: постраждали 16 людей, серед них — 10 річна дитина
24 липня 2025, 12:10
Ракетна атака на Черкаси: поліція показала наслідки обстрілів
24 липня 2025, 11:40
Троє жертв: у селі на Харківщині окупанти вбили цілу родину переселенців
24 липня 2025, 11:15
Ліквідація НАБУ та САП: сенатори США закликали Україну "не підривати боротьбу з корупцією"
24 липня 2025, 10:40
У Миколаєві затримали агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК
24 липня 2025, 10:15
Військові моряки знищили 18 російських "шахедів"
24 липня 2025, 09:55
Через російські обстріли постраждали 6 мирних мешканців Донеччини
24 липня 2025, 09:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »