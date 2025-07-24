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24 июля 2025, 02:55

Умеров на переговорах предложил встречу Зеленского и Путина

24 июля 2025, 02:55
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Фото из открытых источников
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Стало известно, что говорили делегации РФ и Украины на очередных переговорах в Турции. В частности, речь шла об обмене пленных гражданских граждан

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

23 июля в Турции прошли очередные переговоры РФ и Украины. В этот раз обсуждали возвращение гражданских. Особое внимание уделялось тем людям, которые в русском плену находятся более трех лет. При этом представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что в новом обмене говорится о формате "1200 на 1200".

Также известно, что возглавивший украинскую делегацию Рустем Умеров предложил до конца августа провести встречу Путина, Зеленского, Трампа и Эргодана. Российские СМИ заявили, что следующий раунд переговоров возможен после выполнения новых договоренностей.

Напомним, ранее российский диктатор Путин говорил, что он не прочь встретиться с Владимиром Зеленским. При этом он заявил, что это может произойти исключительно на завершающем этапе переговоров о завершении войны.

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