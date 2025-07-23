В Украине подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм
В Украине из-за сбора урожая ряд овощей дешевеет. Однако есть определенные исключения
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
Сейчас наступил сезон сбора огурцов. Однако цены все равно растут. Если сравнивать с прошлым годом, в среднем стоили 43,55 гривны за килограмм, то в июле 2025 года средняя стоимость составляет 41,55 гривны за килограмм.
В разных сетях украинских супермаркетов килограмм огурцов стоит так:
- АТБ 44,89 гривны за килограмм;
- Сильпо 41,99 гривны за килограмм;
- Auchan 48,90 гривны за килограмм;
- Metro 49,82 гривны за килограмм;
- Varus 47,90 гривны за килограмм;
- Novus 44,99 гривны за килограмм.
Напомним, что молодой картофель в Украине подешевел. Выпускная цена упала до 11-18 гривен за килограмм. Основной причиной эксперты назвали улучшение погодных условий, а также активный сбор урожая.
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