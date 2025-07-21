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21 июля 2025, 16:04

Новый командующий Сухопутными войсками назвал ключевые задачи в должности

21 июля 2025, 16:04
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фото: Сухопутные войска
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Новый командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Геннадий Шаповалов заявил, что одними из его задач в должности будет генерация войск и развитие спектра беспилотных систем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска.

"Одной из самых главных задач на сегодняшний день является генерация войск. Она включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск", - подчеркнул командующий.

Также он заявил, что хорошо знаком с проблемами и вызовами, с которыми ежедневно сталкиваются Сухопутные войска.

По мнению Шаповалова, будущее Украины зависит от того, что сейчас происходит на фронте, поэтому все усилия должны быть направлены на сохранение самого существования государства.

Напомним, в конце июня Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего. В частности, назначил командующим Сухопутных войск ВСУ Геннадия Шаповалова.

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