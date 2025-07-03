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03 июля 2025, 19:59

Сырский отреагировал на заявление комбата 47-й бригады по поводу нецелесообразности Курской операции

03 июля 2025, 19:59
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фото: Facebook/Сырский
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал публичную критику со стороны комбата 47-й бригады Александра Ширшина, заявившего о нецелесообразных боевых задачах на Курщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на slidstvo.info.

Во время разговора с журналистами Сырский заметил, что комбат находился в отпуске за границей, и командование было готово к контакту с ним.

Мы его переведем туда, куда он желает. Как я реагирую на это сообщение? Ну он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно

Напомним, комбат 47-й бригады объяснил, почему публично раскритиковал военное командование ВСУ.

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