Сырский отреагировал на заявление комбата 47-й бригады по поводу нецелесообразности Курской операции

фото: Facebook/Сырский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на slidstvo.info.

Во время разговора с журналистами Сырский заметил, что комбат находился в отпуске за границей, и командование было готово к контакту с ним.

Мы его переведем туда, куда он желает. Как я реагирую на это сообщение? Ну он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно

Напомним, комбат 47-й бригады объяснил, почему публично раскритиковал военное командование ВСУ.