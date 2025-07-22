Вместо тюрьмы — на фронт: сколько осужденных вступили в ВСУ
Почти 9,5 тысяч осужденных украинцев стали добровольцами и выполняют боевые задания на фронте, в том числе на передовой. Среди них – 100 женщин, которые также проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины
Об этом сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, передает RegioNews.
Женщин-осужденных, вступивших в ВСУ, преимущественно привлекают к работе в подразделениях связи, логистике и медицинском обеспечении.
В Уголовно-исполнительной службе также обнародовали статистику по категориям преступлений, за которые отбывали наказание эти добровольцы:
- 55% - за имущественные преступления,
- 11% - за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
- 9% - за нанесение телесных повреждений,
- 6% - после ДТП с пострадавшими,
- 6% - за убийства.
Сейчас эти люди проходят службу на разных участках фронта, выполняя боевые задания в составе ВСУ.
Напомним, в мае прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Они могут это сделать только после решения суда и добровольно.
Мобилизовать не могут осужденных за тяжкие умышленные убийства, изнасилования, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности и т.д.
В Минобороны объяснили, что заключенные украинцы, мобилизуемые в армию, будут служить в специальных подразделениях. В то же время, решение о мобилизации конкретного осужденного будет зависеть от многих факторов.