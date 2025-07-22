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22 июля 2025, 09:50

Вместо тюрьмы — на фронт: сколько осужденных вступили в ВСУ

22 июля 2025, 09:50
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Почти 9,5 тысяч осужденных украинцев стали добровольцами и выполняют боевые задания на фронте, в том числе на передовой. Среди них – 100 женщин, которые также проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины

Об этом сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, передает RegioNews.

Женщин-осужденных, вступивших в ВСУ, преимущественно привлекают к работе в подразделениях связи, логистике и медицинском обеспечении.

В Уголовно-исполнительной службе также обнародовали статистику по категориям преступлений, за которые отбывали наказание эти добровольцы:

  • 55% - за имущественные преступления,
  • 11% - за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
  • 9% - за нанесение телесных повреждений,
  • 6% - после ДТП с пострадавшими,
  • 6% - за убийства.

Сейчас эти люди проходят службу на разных участках фронта, выполняя боевые задания в составе ВСУ.

Напомним, в мае прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Они могут это сделать только после решения суда и добровольно.

Мобилизовать не могут осужденных за тяжкие умышленные убийства, изнасилования, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности и т.д.

В Минобороны объяснили, что заключенные украинцы, мобилизуемые в армию, будут служить в специальных подразделениях. В то же время, решение о мобилизации конкретного осужденного будет зависеть от многих факторов.

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