Комбат 47-й бригады объяснил, почему публично раскритиковал военное командование ВСУ

фото: facebook.com/a.shyrshyn

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин заявил, что обвинил военное командование в дебильных задачах и неоправданной потере людей на Курщине после ряда внутренних официальных и неофициальных обращений, которые проигнорировали

Об этом Александр Ширшин сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, выполняя задачи на Курщине и украинско-российской границе, он столкнулся с задачами, которые, "по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".

Он заверил, что это происходило неоднократно, без учета предыдущего трагического опыта. В то же время со стороны батальона и рот принимались все возможные меры по недопущению этих потерь.

"Перед тем как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения относительно целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы (кроме одного, благодаря командиру 117 бригады). Из-за отсутствия надлежащего реагирования, написал сообщение с простой целью: необходимо изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности", - сообщил Александр Ширшин.

В то же время, комбат никогда не требовал отставки Главкома или еще какой-то отдельной персоналии по управлению войсками, "поскольку проблемы у нас системные, а не просто связанные на одном человеке".

"Но в ответ почему-то получил обвинения, клеветы на меня и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить мусор из дома" от лояльных к "военной элите" лиц и подразделений", — заявил военный.

Прямая речь:

"Также никогда не говорил, что надо прекратить воевать, как раз наоборот: считаются только с сильными и физически уничтожать врага необходимо. И кроме обороны, мы должны наступать, потому что иначе войны не выигрываются. Именно поэтому я поддерживал Курскую операцию и ее реализацию на первых этапах.

Никогда никоим образом не стремился к наградам, тем более не выслуживался ради них. Не добивался званий или должностей. Только выполнял свою работу на том месте, где был, честно и добросовестно, насколько это позволяло мои знания и навыки.

Мой батальон всегда находился на сложных участках. Никогда не ныли. Сжав зубы работали на все проблемы и трудности. Нашу работу и результаты неоднократно освещали СМИ, президент в своих обращениях и т.д.

Моя отважная пехота выгрызала нашу украинскую землю, выбивая врага, держала оборону в окружении до последнего вздоха со словами: "Ребята! Мне было за честь с вами воевать!" , мои храбрые экипажи — лучшие — заезжали в тыл под*рам, уничтожали танки и броню, получали ранения, подрывались, вставали в строй и повторяли, минометчики на позициях сдерживали подъевших в наш тыл краев, параллельно прикрывая пехоту.

Саперы, минуя дорогу под носом у врага, сделали больше работы на Донбассе. Гранатометчики, птв, пулеметчики, медпункт, разведка, тыл – каждый был присоединен как по своим направлениям, так и в качестве пехоты. Несли потери, оплакивали собратьев, собирали волю в кулак и мстили. Как бы сложно ни было, мои бойцы рисковали и выполняли приказы".

Александр Ширшин добавил, что в последние несколько месяцев у него создалось впечатление, что бойцов просто пытаются "стереть".

"Именно это и невозможность, определенным порядком, достучаться до командования по сохранению боеспособности моего подразделения и жизни моих людей побудило меня осветить проблему публично", - пояснил комбат "Магуры".

Военный подчеркнул, что, несмотря на его заявление, никто из его бойцов "не снялся, не оставил позиции, и сейчас продолжают выполнять новые задачи пока еще под его управлением".

"На сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от ГШ, надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций", - резюмировал Александр Ширшин.

Напомним, на прошлой неделе Александр Ширшин сообщил, что подал рапорт с просьбой отстранить его от должности. Военный обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданных потерях личного состава в Курщине.

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