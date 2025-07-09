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Об этом сообщил глава правления ПАО АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает RegioNews.

Первым шагом к полному обновлению парка станет закупка пилотной партии из пяти вагонов нового типа, которые смогут работать еще как минимум 50 лет. Их планируют изготовить из нержавеющей стали, а среди технических новаций полностью электрическое отопление, индивидуальное управление температурой в каждом купе, кондиционирование даже во время остановок и автоматизированные системы контроля, которые повысят энергоэффективность и уменьшат потребность в обслуживающем персонале.

"Начинаем (постепенный, потому что ресурсы очень ограничены) переход на совершенно новую платформу! Это — важный шаг вперед", — подчеркнул Перцовский.

Кроме энергоэффективности, особое внимание было уделено комфорту. В новых вагонах предусмотрена пневмоподвеска для плавного хода, герметичные межвагонные переходы, автоматические двери, более длинные спальные места (до 2,2 м), розетки с USB, type-C и беспроводная зарядка. Один из вагонов будет полностью инклюзивным – с пандусом, электроподъемником и увеличенным купе для людей на колясках. Также пассажиры получат новые удобства – столики для верхних полок и дополнительный умывальник в коридоре.

Ожидаемая стоимость одного вагона составит около 95,6 млн. грн., что, по словам Перцовского, меньше, чем у европейских аналогов. Поставки начнутся после аванса, ориентировочно через 2,5 года. В Укрзализныце отмечают: несмотря на войну, модернизация парка критически важна - для перевозок военных, медицинских эвакуаций и поддержки сообщения между регионами.

Напомним про инклюзивность на рельсах: Укрзализныця презентовала первый безбарьерный вагон.