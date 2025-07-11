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11 июля 2025, 07:10

Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе

11 июля 2025, 07:10
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фото: Укрзализныця
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"Укрзализныця" масштабирует проект и назначила еще три поезда с женскими купе. Первые рейсы состоятся с 25 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

Новые поезда с женскими купе:

  • ⁠⁠№ 38/37 Киев - Запорожье;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 22/21 Львов - Харьков.

Отмечается, что во всех трех поездах женские купе будут в вагоне №5. В таких купе допускаются только женщины или женщины до пяти лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.

Так, женские купе уже доступны в составе 15 поездов:

  • № 1/2 Харьков - Ворохта;
  • № 3/4 Запорожье - Ужгород;
  • № 5/6 Запорожье - Ясиня;
  • ⁠№ 15/16 Харьков - Ясиня;
  • № 17/18 Харьков - Мукачево (Ужгород);
  • № 22/21 Львов - Харьков;
  • № 26/25 Одесса - Ясиня;
  • № 29/30 Киев - Ужгород;
  • № 38/37 Киев - Запорожье;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;
  • ⁠№ 75/76 Киев - Кривой Рог;
  • № 81/82 Киев - Чоп (Ужгород);
  • № 95/96 Киев - Рахов;
  • № 98/97 Ковель - Киев.

"Выбирая купе, обращайте внимание на отметку "Женское купе" при оформлении билета в приложении или на сайте", — говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" обновляет подвижной состав. Новые вагоны будут стоить более 95 млн. грн.

Ранее "Укрзализныця" назначила пассажирские поезда на летний сезон.

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