Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе

фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" масштабирует проект и назначила еще три поезда с женскими купе. Первые рейсы состоятся с 25 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

Новые поезда с женскими купе:

⁠⁠№ 38/37 Киев - Запорожье;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 22/21 Львов - Харьков.

Отмечается, что во всех трех поездах женские купе будут в вагоне №5. В таких купе допускаются только женщины или женщины до пяти лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.

Так, женские купе уже доступны в составе 15 поездов:

№ 1/2 Харьков - Ворохта;

№ 3/4 Запорожье - Ужгород;

№ 5/6 Запорожье - Ясиня;

⁠№ 15/16 Харьков - Ясиня;

№ 17/18 Харьков - Мукачево (Ужгород);

№ 22/21 Львов - Харьков;

№ 26/25 Одесса - Ясиня;

№ 29/30 Киев - Ужгород;

№ 38/37 Киев - Запорожье;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

⁠№ 75/76 Киев - Кривой Рог;

№ 81/82 Киев - Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Киев - Рахов;

№ 98/97 Ковель - Киев.

"Выбирая купе, обращайте внимание на отметку "Женское купе" при оформлении билета в приложении или на сайте", — говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" обновляет подвижной состав. Новые вагоны будут стоить более 95 млн. грн.