Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе
"Укрзализныця" масштабирует проект и назначила еще три поезда с женскими купе. Первые рейсы состоятся с 25 июля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
Новые поезда с женскими купе:
- № 38/37 Киев - Запорожье;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 22/21 Львов - Харьков.
Отмечается, что во всех трех поездах женские купе будут в вагоне №5. В таких купе допускаются только женщины или женщины до пяти лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.
Так, женские купе уже доступны в составе 15 поездов:
- № 1/2 Харьков - Ворохта;
- № 3/4 Запорожье - Ужгород;
- № 5/6 Запорожье - Ясиня;
- № 15/16 Харьков - Ясиня;
- № 17/18 Харьков - Мукачево (Ужгород);
- № 22/21 Львов - Харьков;
- № 26/25 Одесса - Ясиня;
- № 29/30 Киев - Ужгород;
- № 38/37 Киев - Запорожье;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;
- № 75/76 Киев - Кривой Рог;
- № 81/82 Киев - Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Киев - Рахов;
- № 98/97 Ковель - Киев.
"Выбирая купе, обращайте внимание на отметку "Женское купе" при оформлении билета в приложении или на сайте", — говорится в сообщении.
Напомним, "Укрзализныця" обновляет подвижной состав. Новые вагоны будут стоить более 95 млн. грн.
Ранее "Укрзализныця" назначила пассажирские поезда на летний сезон.