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В ходе состоявшейся в Риме Международной конференции по восстановлению Украины "Укрзализныця" и Европейский банк реконструкции и развития объявили о двух грантовых соглашениях общей суммой 54 миллиона евро.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Средства предоставляет ЕС и ЕБРР. Они пойдут на улучшение доступности вокзалов, социальную интеграцию ветеранов и создание независимой энергетической инфраструктуры на железной дороге.

В частности, 10 миллионов евро будет направлено на обустройство вокзалов и станций для людей с инвалидностью, пожилых пассажиров, родителей с детьми и других маломобильных групп. Еще 3 миллиона евро выделят на поддержку возвращающихся к работе после службы железнодорожников - для этого создадут условия для переобучения, адаптации и трудоустройства.

Отдельно стороны согласовали будущее соглашение на 41 миллион евро. Эти средства будут направлены на создание децентрализованной сети газовой генерации. Она позволит обеспечить энергонезависимость "Укрзализныци" даже в случае масштабных отключений электроэнергии. Предусмотрено также уменьшение потребления горючего и сокращение эксплуатации резервных тепловозов в рамках программы "Железная эффективность".

Проект уже стартовал. В мае прошел международный тендер на закупку оборудования и отбор подрядчиков. Реализации плана предшествовало подписанное гарантийное соглашение между Украиной и ЕБРР. Украинскую сторону представлял вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Ранее сообщалось, Укрзализныця обновляет подвижной состав: новые вагоны будут стоить более 95 млн. грн.