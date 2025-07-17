Укрзализныця запускает дополнительные рейсы Интерсити+ Киев – Львов с 19 июля
Из-за высокого спроса на перевозку Укрзализныця временно увеличивает количество рейсов скоростных поездов между столицей и Львовом
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.
АО "Укрзализныця" объявило о введении дополнительных скоростных поездов Интерсити+ на маршруте Киев – Львов – Киев. Такое решение было принято в связи с ростом спроса на перевозку в этом направлении.
Дополнительные рейсы начнут курсировать уже с субботы, 19 июля. Пассажиры смогут воспользоваться новыми поездами как в направлении Львова, так и на обратном пути в столицу. В компании отмечают, что изменения призваны разгрузить популярное направление и обеспечить удобные условия для путешественников.
Билеты на новые рейсы уже доступны для покупки в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте перевозчика, а также в кассах вокзалов.
Ранее сообщалось, Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе.