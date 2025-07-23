В Україні подорожчав популярний овоч: скільки тепер коштує кілограм
В Україні через збір врожаю низка овочів дешевшає. Проте є певні виключення
Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.
Зараз настав сезон збору огірків. Однак ціни все одно зростають. Якщо порівнювати з минулим роком, у середньому коштували 43,55 гривні за кілограм, то у липні 2025 року середня вартість складає 41,55 гривні за кілограм.
У різних мережах українських супермаркетів кілограм огірків коштує так:
- АТБ 44,89 гривні за кілограм;
- Сільпо 41,99 гривні за кілограм;
- Auchan 48,90 гривні за кілограм;
- Metro 49,82 гривні за кілограм;
- Varus 47,90 гривні за кілограм;
- Novus 44,99 гривні за кілограм.
Нагадаємо, що молода картопля в Україні подешевшала. Випускна ціна впала до 11-18 гривень за кілограм. Основною причиною експерти назвали покращення погодних умов, а також активний збір врожаю.
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