В Черкассах 23-летний мужчина торговал психотропными веществами через Telegram
Разоблачили молодого человека, который, по версии следствия, торговал наркотиками через Telegram
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.
Согласно предварительным данным, мужчина создал Telegram-канал, через который наладили продажу психотропных веществ. Клиентам он предлагал "Alfa PVP" – один из опасных синтетических стимуляторов.
Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта полицейские обнаружили более килограмма наркотиков, расфасованных в специальные пакеты. Все изъятое было направлено на экспертное исследование. Также правоохранительные органы ликвидировали Telegram-канал, который злоумышленник использовал для незаконной деятельности.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Пока ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 УКУ – незаконное производство, хранение или сбыт наркотических средств. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры.
Ранее сообщалось о подозрительном пакете на 400 граммов: в Днепре задержали мужчину с кристаллическим веществом.