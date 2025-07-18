фото: полиция Черкасской области

Разоблачили молодого человека, который, по версии следствия, торговал наркотиками через Telegram

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, мужчина создал Telegram-канал, через который наладили продажу психотропных веществ. Клиентам он предлагал "Alfa PVP" – один из опасных синтетических стимуляторов.

Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта полицейские обнаружили более килограмма наркотиков, расфасованных в специальные пакеты. Все изъятое было направлено на экспертное исследование. Также правоохранительные органы ликвидировали Telegram-канал, который злоумышленник использовал для незаконной деятельности.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Пока ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 УКУ – незаконное производство, хранение или сбыт наркотических средств. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры.

Ранее сообщалось о подозрительном пакете на 400 граммов: в Днепре задержали мужчину с кристаллическим веществом.