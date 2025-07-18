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18 июля 2025, 13:57

В Черкассах 23-летний мужчина торговал психотропными веществами через Telegram

18 июля 2025, 13:57
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фото: полиция Черкасской области
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Разоблачили молодого человека, который, по версии следствия, торговал наркотиками через Telegram

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Согласно предварительным данным, мужчина создал Telegram-канал, через который наладили продажу психотропных веществ. Клиентам он предлагал "Alfa PVP" – один из опасных синтетических стимуляторов.

Во время санкционированного обыска в квартире фигуранта полицейские обнаружили более килограмма наркотиков, расфасованных в специальные пакеты. Все изъятое было направлено на экспертное исследование. Также правоохранительные органы ликвидировали Telegram-канал, который злоумышленник использовал для незаконной деятельности.

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Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Пока ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 УКУ – незаконное производство, хранение или сбыт наркотических средств. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры.

Ранее сообщалось о подозрительном пакете на 400 граммов: в Днепре задержали мужчину с кристаллическим веществом.

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Черкасская область наркотики психотроп торговля незаконное хранение
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