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21 июля 2025, 16:26

В Черкасской области разоблачен канал сбыта наркотических веществ через почтаматы

21 июля 2025, 16:26
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фото: полиция Черкасской области
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Полиция Черкасской области прекратила деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным распространением наркотиков через почтовые сервисы

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Согласно информации правоохранителей, двое местных мужчин в возрасте 44 и 54 лет организовали канал сбыта с помощью пересылки с помощью почтаматов.

18 июля недалеко от одного из почтоматов в городе Городище правоохранители задержали подозреваемых. При осмотре посылки они обнаружили 201 полиэтиленовый пакет с метадоном, что свидетельствует о масштабной деятельности группы.

Пересылали наркотики по почтаматамПересылали наркотики по почтаматамПересылали наркотики по почтаматамПересылали наркотики по почтаматам

При процессуальном руководстве Городищенского отдела Смелянской окружной прокуратуры задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Суд уже избрал меры пресечения для подозреваемых.

Расследование продолжается, правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств дела и возможных соучастников преступления.

Ранее сообщалось, в Ровенской области задержали наркодилера, которая посылала "запрещенные посылки".

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Черкасская область наркотики сбыт почта Новая почта метадон
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