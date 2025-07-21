фото: полиция Черкасской области

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Согласно информации правоохранителей, двое местных мужчин в возрасте 44 и 54 лет организовали канал сбыта с помощью пересылки с помощью почтаматов.

18 июля недалеко от одного из почтоматов в городе Городище правоохранители задержали подозреваемых. При осмотре посылки они обнаружили 201 полиэтиленовый пакет с метадоном, что свидетельствует о масштабной деятельности группы.

При процессуальном руководстве Городищенского отдела Смелянской окружной прокуратуры задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Суд уже избрал меры пресечения для подозреваемых.

Расследование продолжается, правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств дела и возможных соучастников преступления.

Ранее сообщалось, в Ровенской области задержали наркодилера, которая посылала "запрещенные посылки".