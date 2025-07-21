В Черкасской области разоблачен канал сбыта наркотических веществ через почтаматы
Полиция Черкасской области прекратила деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным распространением наркотиков через почтовые сервисы
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.
Согласно информации правоохранителей, двое местных мужчин в возрасте 44 и 54 лет организовали канал сбыта с помощью пересылки с помощью почтаматов.
18 июля недалеко от одного из почтоматов в городе Городище правоохранители задержали подозреваемых. При осмотре посылки они обнаружили 201 полиэтиленовый пакет с метадоном, что свидетельствует о масштабной деятельности группы.
При процессуальном руководстве Городищенского отдела Смелянской окружной прокуратуры задержанным сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Суд уже избрал меры пресечения для подозреваемых.
Расследование продолжается, правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств дела и возможных соучастников преступления.
Ранее сообщалось, в Ровенской области задержали наркодилера, которая посылала "запрещенные посылки".