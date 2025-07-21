Фото: Служба безопасности Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В результате спецоперации в столице задержали работника центрального аппарата НАБУ, который, по данным следствия, сотрудничал с российскими спецслужбами. Он занимал должность в закрытом подразделении "Д-2", которое считается одним из самых элитных в структуре ведомства.

По информации правоохранителей, украинский чиновник длительное время передавал спецслужбам рф конфиденциальные данные о силовиках и гражданских лицах. Эти сведения фсб использовала для подготовки диверсий, терактов, а также для проведения информационно-психологических операций. Чтобы получить доступ к информации, подозреваемый использовал внутренние базы данных украинских правоохранительных органов. Отмечается, что за каждое предоставление информации он получал денежное вознаграждение, которое ему перечисляли на банковскую карточку.

Следствие установило, что кураторами шпиона были представители фсб, а координировал его действия бывший заместитель руководителя охраны экс-президента Виктора Януковича - Дмитрий Иванцов. В 2014 году он помог Януковичу бежать в Россию, а сам остался в оккупированном Крыму, где и был завербован спецслужбами рф.

Несмотря на предупреждение от СБУ, руководство НАБУ не реагировало на информацию о рисках, связанных с деятельностью задержанного. Более того - работник продолжал доступ к служебным системам и пытался уничтожить следы своей деятельности. После детального документирования правонарушений он был задержан. Во время обыска правоохранители изъяли мобильные устройства и компьютерную технику, с помощью которых подозреваемый общался с российскими кураторами.

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с компьютерной информацией). За эти преступления предусмотрено наказание - до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, масштабные обыски у НАБУ и САП могут сорвать расследование топкоррупционных дел.