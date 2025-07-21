В Украине могут появиться мобильные группы ТЦК

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Мобильные ТЦК могут появиться в Украине, это решение по командованию

Об этом отметил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге, передает RegioNews.

По его словам, в законе препятствий этому нет.

Ранее нардеп от "Голоса", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Украине ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч человек.

Напомним, Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября.