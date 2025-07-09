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09 июля 2025, 14:08

Елена Шуляк назвала главные достижения цифровизации

09 июля 2025, 14:08
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фото: из открытых источников
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В партии "Слуга Народа" рассказали о цифровом прорыве

Общий экономический и антикоррупционный эффект цифровизации уже превысил 66 млрд грн. Такие данные озвучила глава партии "Слуга Народа", народная депутатка Елена Шуляк, передает RegioNews.

Комментируя новый отчет "Радар реформ: отслеживание цифровой трансформации в Украине в 2019-2024 годах", созданный командами Вокс Украина и Global Government Technology Centre in Kyiv (GGTC Kyiv), Елена Шуляк назвала главные достижения цифровых реформ за последние пять лет:

  • государство сэкономило 6,9 млрд грн благодаря электронным госзакупкам;
  • доступ к высокоскоростному интернету получили уже более 3000 украинских сел;
  • 40 % украинцев имеют базовые цифровые навыки, которые позволяют активно пользоваться преимуществами новых технологий;
  • индекс цифровой трансформации регионов содержит 8 субиндексов и 76 показателей – вдвое больше, чем показатели европейского DESI.

"Когда Президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею "государства в смартфоне", многие относились к ней откровенно скептически. Казалось: где мы, а где цифровая революция? Украинский Google, конечно, мы еще не создали. Но сделали кое-что более важное: показали, что украинское государство может быть прозрачным, быстрым и эффективным – и все это в обычном смартфоне каждого гражданина", – отметила народная депутатка.

Глава партии "Слуга Народа" отдельно подчеркнула, как цифровизация меняет сферу строительства, жилищной политики и восстановления. В частности, благодаря Единой государственной электронной системе в сфере строительства автоматизировано 13 услуг в "Дие", более ста тысяч зарегистрированных пользователей работают с цифровыми разрешениями, реестрами и техинвентаризацией, а громады получили открытые дашборды для контроля каждого объекта – от старта до завершения.

"Вместе с этим программа "еВидновлення" дала людям возможность подавать заявления на компенсацию за разрушенное жилье в несколько кликов — без очередей, кабинетов и лишних справок. Прозрачно, автоматизировано. И это лишь часть большой цифровой экосистемы, которая предоставляет громадам и государству инструменты прозрачного планирования и контроля восстановления", – рассказала Елена Шуляк.

В партии "Слуга Народа" подытожили, что государство в смартфоне – это инфраструктура доверия.

"Чем быстрее мы ее построим, тем быстрее Украина будет иметь не только самый быстрый Wi-Fi в Европе, но и самые качественные дороги, школы, дома и рабочие места. И я уверена: уже скоро Google сам захочет открыть у нас свой R&D-центр", – подчеркнула Елена Шуляк.

Ранее в "Слуге Народа" назвали топ-3 самых успешных реформ Президента Зеленского.

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