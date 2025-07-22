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22 июля 2025, 09:15

Ночью ПВО приземлила более 25 российских "шахедов" и БпЛА-имитаторов

22 июля 2025, 09:15
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фото: Генштаб ВСУ
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В ночь на 22 июля российская армия выпустила по Украине 42 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 26 дронов, еще семь — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны. Кроме того, 7 БпЛА — локационно утраченные/подавленные РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы попадания девяти БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Напомним, ночью силы ПВО сбили на Днепропетровщине 14 вражеских ударных беспилотников.

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