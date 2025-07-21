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Об этом сообщает Свои. Кривой Рог, передает RegioNews.

В результате столкновения легкового авто Hyundai с мотоциклом погиб водитель двухколесного транспорта. Его пассажирка получила тяжелые травмы.

Согласно предварительной информации, автомобиль Hyundai двигался со стороны Кривого Рога. При выполнении поворота он столкнулся с мотоциклом. Удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь машины. От столкновения мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

Пассажирку мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, у нее – открытый перелом ноги. Медики оперативно оказали помощь и доставили пострадавшую в больницу для дальнейшего лечения.

На месте происшествия работали полицейские. Они устанавливают все обстоятельства аварии, в частности, детали маневра, приведшего к столкновению. Следственные действия продолжаются.

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