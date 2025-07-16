СБУ разоблачила в Донецкой области еще трех информаторов ФСБ, которые помогали РФ

фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила еще трех информаторов, которые помогали россиянам планировать свое наступление в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, злоумышленники шпионили за оборонительными линиями украинских войск во фронтовых районах области. Больше всего врага интересовали геолокации опорных пунктов и боевых позиций артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы окупантов на Краматорском направлении.

Также российская спецслужба пыталась получить агентурную информацию о "запасных" маршрутах движения украинской бронетехники в направлении передовой.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российскую агентурную сеть и задержали всех троих ее участников. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, за минувшие сутки в Донецкой области кафиры ранили 11 гражданских.