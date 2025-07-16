СБУ разоблачила в Донецкой области еще трех информаторов ФСБ, которые помогали РФ
Служба безопасности разоблачила еще трех информаторов, которые помогали россиянам планировать свое наступление в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Как отмечается, злоумышленники шпионили за оборонительными линиями украинских войск во фронтовых районах области. Больше всего врага интересовали геолокации опорных пунктов и боевых позиций артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы окупантов на Краматорском направлении.
Также российская спецслужба пыталась получить агентурную информацию о "запасных" маршрутах движения украинской бронетехники в направлении передовой.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российскую агентурную сеть и задержали всех троих ее участников. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, за минувшие сутки в Донецкой области кафиры ранили 11 гражданских.