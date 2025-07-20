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20 июля 2025, 14:06

Кратковременные дожди и жара: какой будет погода 21 июля

20 июля 2025, 14:06
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Фото: иллюстративное
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В понедельник, 21 июля, в большинстве регионов Украины синоптики прогнозируют переменную облачность

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

В западных, центральных и северных областях возможны кратковременные дожди и грозы. На юге и юго-востоке сохранится сухая погода.

Ветер преимущественно западного и юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с. В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах 14-19 градусов, местами на юге и востоке страны - до 22°. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 23-28°, на Закарпатье, а также в южных и восточных областях возможно повышение до +34°.

Фото: Facebook/Украинский гидрометеорологический центр.

На Киевщине 21 июля ожидается переменная облачность с локальными осадками. В некоторых районах области возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер - западный, умеренный. Ночью температура будет держаться на уровне 14-19°, в Киеве - 15-17°. Днем по области воздух прогреется до 23-28°, в столице - до комфортных 25-27°.

Ранее сообщалось, в Украине может резко подорожать горючее - эксперт назвал условие.

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