Фото: иллюстративное

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

В западных, центральных и северных областях возможны кратковременные дожди и грозы. На юге и юго-востоке сохранится сухая погода.

Ветер преимущественно западного и юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с. В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах 14-19 градусов, местами на юге и востоке страны - до 22°. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 23-28°, на Закарпатье, а также в южных и восточных областях возможно повышение до +34°.

Фото: Facebook/Украинский гидрометеорологический центр.

На Киевщине 21 июля ожидается переменная облачность с локальными осадками. В некоторых районах области возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер - западный, умеренный. Ночью температура будет держаться на уровне 14-19°, в Киеве - 15-17°. Днем по области воздух прогреется до 23-28°, в столице - до комфортных 25-27°.

Ранее сообщалось, в Украине может резко подорожать горючее - эксперт назвал условие.