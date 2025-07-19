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19 июля 2025, 15:36

Выезд за границу для мужчин 18–24 лет: что говорят в ВР

19 июля 2025, 15:36
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В украинском парламенте обсуждают возможность разрешения на выезд за пределы страны мужчинам от 18 до 24 лет

Об этом "Мы - Украина" сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук , передает RegioNews.

По его словам, эта инициатива проговаривается на уровне специального комитета, в частности, Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Окончательного решения пока нет.

"От 18 до 25 лет – это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможности реализовывать одно из своих прав. Поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализоваться им во всех этих правах", – отметил глава парламента.

Стефанчук подчеркнул, что часть членов профильного комитета работает над либерализацией правил выезда.

Как известно, во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается.

Напомним, в мае член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский сообщал, что в Украине могут пересмотреть подход к выезду мужчин в возрасте до 24 лет.

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