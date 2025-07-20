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20 липня 2025, 14:06

Короткочасні дощі та спека: якою буде погода 21 липня

20 липня 2025, 14:06
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Фото: ілюстративне
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У понеділок, 21 липня, в більшості регіонів України синоптики прогнозують мінливу хмарність

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

У західних, центральних та північних областях можливі короткочасні дощі та грози. На півдні та південному сході збережеться суха погода.

Вітер переважно західного та південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. У нічний час температура повітря коливатиметься в межах 14-19 градусів, подекуди на півдні та сході країни - до 22°. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до 23-28°, на Закарпатті, а також у південних і східних областях можливе підвищення до +34°.

Фото: Facebook/Український гідрометеорологічний центр.

На Київщині 21 липня очікується мінлива хмарність з локальними опадами. У деяких районах області можливі короткочасні дощі та грози. Вітер - західний, помірний. Вночі температура триматиметься на рівні 14-19°, у Києві - 15-17°. Удень по області повітря прогріється до 23-28°, у столиці - до комфортних 25-27°.

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