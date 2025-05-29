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Народные депутаты обсуждают идею повысить возрастной порез для разрешения выезжать из Украины То есть, чтобы выезжать за границу могли граждане младше 24 лет.

Об этом рассказал на брифинге депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает RegioNews.

По словам Вениславского, есть распространенная проблема, когда ребята уехали в другую страну, но после совершеннолетия не могут возвращаться, потому что потеряют право пересечения границы.

"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с разными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться", - говорит депутат.

Он отметил, что речь идет об идее увеличить возрастной порог для разрешения на выезд мужчин за границу с 18 до 23-24 лет. По его словам, это для того, чтобы молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать домой. По мнению депутата, в ближайшее время парламент предложит решение этой проблемы.

Напомним, ранее Федор Вениславский рассказывал, что почти 99% ограниченно пригодных граждан, повторно проходящих ВЛК, становятся пригодными к военной службе. По мнению депутата, это свидетельствует о том, что "в свое время возможность быть признанным "ограниченно годным" была такой лазейкой для злоупотреблений".