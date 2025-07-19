Россия запустила по Украине 379 средств воздушного нападения: сколько сбила ПВО
В ночь на 19 июля российская армия атаковала Украину 379 средствами воздушного нападения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
В частности, враг запустил 344 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. А также:
- 12 баллистических ракет;
- 8 крылатых ракет Искандер-К;
- 15 крылатых ракет Х-101.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника.
Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей – локационно потеряны.
Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых – на 7 локациях.
Напомним, этой ночью российские войска нанесли очередной удар по Одессе. Город атаковали более 20 БПЛА. В результате вспыхнул пожар в многоэтажке, погибла женщина.
Атаковали оккупанты и Павлоград на Днепропетровщине. Город подвергся самой массированной атаке с начала полномасштабного вторжения.