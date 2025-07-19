Армия РФ 4 часа подряд атаковала Шостку дронами: есть разрушения
Сегодня ночью в течение почти четырех часов россияне атаковали ударными БпЛА Шосткинскую общину Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки разрушены объекты гражданской инфраструктуры, а также повреждены жилые дома.
Предварительно обошлось без пострадавших.
На месте работают профильные службы — продолжается обследование территории и ликвидация последствий.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 510 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, погиб мужчина.
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