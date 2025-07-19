12:21  19 июля
На Черкащине во время ссоры женщина убила мужчину шампуром
10:02  19 июля
Дожди, грозы и град: где объявлено штормовое предупреждение
00:30  19 июля
В Украине начались съемки нового фильма о Мавке
UA | RU
UA | RU
19 июля 2025, 10:39

Оккупанты атаковали Запорожскую область более 500 раз: погиб мужчина

19 июля 2025, 10:39
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 510 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки по Васильевскому району погиб 64-летний мужчина.

Войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Степногорску, Новоандреевке и Волшебному. Кроме того:

  • 358 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Магдалиновку, Андреевку, Красноднепровку, Беленькое, Каменское, Приморское, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйполе, Ольговское, Широкое и Орехов.
  • 7 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Ольговское, Новоданиловку и Малую Токмачку.
  • 141 артиллерийский удар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Поступило 32 сообщения о разрушении квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, этой ночью российские войска нанесли очередной удар по Одессе. Город атаковали более 20 БПЛА. В результате вспыхнул пожар в многоэтажке, погибла женщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Запорожская область БПЛА погибший повреждения РСЗВ Град
РФ нанесла самый мощный удар по Павлограду: все детали
19 июля 2025, 09:28
Россия атаковала Одессу: погибла женщина, вспыхнул пожар в многоэтажке
19 июля 2025, 09:04
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
Повторная атака: враг сбросил шесть авиабомб на Шосткинскую громаду
19 июля 2025, 13:01
Российские войска оккупировали Яблоновку на Сумщине — DeepState
19 июля 2025, 12:48
На Херсонщине трое волонтеров подорвались на мине: что известно об их состоянии
19 июля 2025, 12:36
На Черкащине во время ссоры женщина убила мужчину шампуром
19 июля 2025, 12:21
Россия запустила по Украине 379 средств воздушного нападения: сколько сбила ПВО
19 июля 2025, 11:45
Армия РФ 4 часа подряд атаковала Шостку дронами: есть разрушения
19 июля 2025, 11:11
Дожди, грозы и град: где объявлено штормовое предупреждение
19 июля 2025, 10:02
Из-за непогоды на Полтавщине обесточены 12 населенных пунктов
19 июля 2025, 09:47
РФ нанесла самый мощный удар по Павлограду: все детали
19 июля 2025, 09:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »