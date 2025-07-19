РФ нанесла самый мощный удар по Павлограду: все детали

фото: Днепропетровская ОВА

Адская ночь и утро для Павлограда. В ночь на 19 июля город подвергся самой массированной атаке с начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, по Павлограду били ракетами и беспилотниками — взрывы раздавались один за другим.

В результате обстрела повреждены промышленные предприятия, пожарная часть и пятиэтажный жилой дом. В нескольких местах возникли масштабные пожары.

Сейчас на местах попаданий работают спасатели: ликвидируют пожары и разбирают завалы. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, этой ночью российские войска также нанесли очередной удар по Одессе. Город атаковали более 20 БПЛА. В результате загорелся пожар в многоэтажке, погибла женщина.