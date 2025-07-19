Росія запустила по Україні 379 засобів повітряного нападу: скільки збила ППО

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У ніч на 19 липня російська армія атакувала Україну 379-ма засобами повітряного нападу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, ворог запустив 344 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів. А також:

12 балістичних ракет;

8 крилатих ракет Іскандер-К;

15 крилатих ракет Х-101.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали чергового удару по Одесі. Місто атакували понад 20 БпЛА. В результаті спалахнула пожежа в багатоповерхівці, загинула жінка.

Атакували окупанти і Павлоград, що на Дніпропетровщині. Місто зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення.