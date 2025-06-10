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10 июня 2025, 04:50

В Украине продолжают дорожать яблоки: цена выросла уже на 75%

10 июня 2025, 04:50
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Иллюстративное фото
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Яблоки в Украине продолжают расти в цене. Эксперты объяснили, с чем это связано

Об этом сообщает "Первый бизнес", передает RegioNews.

В Украине продолжают дорожать яблоки Только за несколько недель стоимость выросла на 75% Цены на некоторые сорта уже больше 100 гривен за килограмм.

Аналитики объяснили это тем, что закончились запасы урожая в прошлом году. Кроме того, на рост цены повлияло удорожание логистики и погодные условия.

Фермеры надеются, что цены стабилизируются, когда появится новый урожай яблок. Это может произойти в ближайшие месяцы. Однако цены, скорее всего, не будут существенно падать.

Напомним, ранее украинцев шокировали цены на черешню. В некоторых магазинах люди подмечали ценники 1400-1500 гривен за килограмм. При этом эксперты отметили, что стоимость упадет, когда на рынке появится закарпатская ягода.

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