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В Украине меняются ценники на молоко. Эксперты объяснили, с чем это связано

Об этом рассказывает AgroReview, передает RegioNews.

После того, как Украина получила от Европейского Союза расширенные квоты, предприятия активно возобновили экспорт. Это привело к незначительному дефициту молока-сырья на внутреннем рынке. Производителям пришлось искать более дешевые варианты для закупки.

Это повлияло на цены на молоко в Украине. Уже фиксируют удорожание. Например, средняя стоимость "Яготинского 2,6%" (бутылка 900 мл) составляет 59,39 гривны (на 5 гривен больше, чем в июне). При этом такая же бутылка "Простонаше 1%" будет стоить в среднем 53,56 гривны.

Напомним, ранее блогеры сравнили цены на продукты в Украине и Испании. В результате украинская продуктовая корзина в общей сложности обошлась в 851 гривну (18 евро).