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Многие украинцы из-за российской агрессии были вынуждены переехать в другие города. В Запорожье уже сотни ВПЛ смогли найти новую работу

Об этом сообщает Справжнє, передает RegioNews.

С начала года 1020 переселенцев в Запорожье нашли работу. В частности, 104 из них воспользовались программой ваучеров от службы занятости (курсы, на которых можно получить новую специальность). 185 переселенцев прошли профессиональное обучение по сертификатам.

Кроме того, для ВПЛ в городе предлагают формат временной занятости в общественно полезных работах. Уже 944 человека получили направление таких видов работ за этот год.

Известно, что 16 переселенцев, начавших новую жизнь в Запорожье, получили микрогрант на открытие собственного бизнеса в рамках госпрограммы "Собственное дело".

Напомним, ранее проводились исследования по трудоустройству ветеранов и ветеранов. 37,3% респондентов признались, что испытывают проблемы с несоответствием уровня зарплаты реальным потребностям. Также 23,3% столкнулись со случаями дискриминации.