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12 июня 2025, 04:55

В Украине снова дорожает рыба: какие теперь цены

12 июня 2025, 04:55
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Иллюстративное фото
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В Украине в июне продолжила расти цена рыбы. Больше всего подорожали скумбрия и сельдь

Об этом сообщает "Эксперт", передает RegioNews.

Стоимость свежемороженой скумбрии выросла до 224,05 гривны за килограмм. Для сравнения, в мае это было 197,18 гривны. То есть за месяц скумбрия подорожала на 9%. Индекс потребительских цен на этот вид рыбы в июне достиг 109,25%.

Селедка за месяц выросла в цене со 199,12 гривны до 212,70 гривны за килограмм.

Эксперты объясняют причины удорожания ростом цен на импортную продукцию, колебаниями курса, проблемами с логистикой. Также среди причин и сезонный спрос.

Большинство поставщиков зависит от закупок за границей. При этом импортная рыба попадает в Украину уже с учетом всех расходов. Ценовая динамика сохранится и в июле, считают аналитики, если не стабилизируется курс доллара и евро.

Напомним, ранее сообщалось о росте цен на старый картофель. В среднем один килограмм продается от 18 до 28 гривен. Если сравнивать с прошлым годом, это подорожание на 24%.

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