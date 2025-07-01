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01 июля 2025, 02:20

В Украине подорожала сметана: какие теперь цены

01 июля 2025, 02:20
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Иллюстративное фото
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Сметана в Украине стала дороже более 25%, если сравнивать с ценами прошлого года. Только за один месяц сметана стала выше в цене почти на процент

Об этом сообщает agrotimes, передает RegioNews.

В мае средняя потребительская стоимость сметаны жирностью до 15% выросла на 0,9% до 138,58 гривны за килограмм. Для сравнения еще в апреле было еще 137,41 гривны за килограмм продукта.

Если сравнивать с маем прошлого года, то фиксируют удорожание на 25,9%. Ведь в этот период в 2024 году сметана в среднем стоила 110,08 гривны за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что производители промышленных товаров подняли цены в среднем на 28,9%, если сравнивать с тем же периодом 2024 года. В пищевой промышленности стоимость товаров выросла на 21,9%.

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