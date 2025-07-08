В Киеве чиновники присвоили государственные средства во время реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе

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Злоумышленники завладели почти 9 млн грн во время реконструкции трамвайной линии в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что бывший заместитель генерального директора одного из коммунальных предприятий по предварительному сговору с бывшим руководителем обособленного структурного подразделения заключили договор с предприятием на разработку проектной документации.

"В дальнейшем почти 9 млн грн государственных средств было перечислено на счета частного предприятия", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили о подозрении экскеровникам коммунальных предприятий и частного общества в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст.

Напомним, в столице чиновники Киевпасстранса присвоили 5 млн грн, выделенных на закупку шин.