В Киеве чиновники присвоили государственные средства во время реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе
Злоумышленники завладели почти 9 млн грн во время реконструкции трамвайной линии в Киеве
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Правоохранители установили, что бывший заместитель генерального директора одного из коммунальных предприятий по предварительному сговору с бывшим руководителем обособленного структурного подразделения заключили договор с предприятием на разработку проектной документации.
"В дальнейшем почти 9 млн грн государственных средств было перечислено на счета частного предприятия", - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили о подозрении экскеровникам коммунальных предприятий и частного общества в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст.
Напомним, в столице чиновники Киевпасстранса присвоили 5 млн грн, выделенных на закупку шин.