08:25  14 июля
Из Украины пытались вывезти старопечати, датированные 1704 годом
05:05  14 июля
Нырнул и пропал в воде: в Запорожье утонул 17-летний юноша
00:25  14 июля
На Харьковщине бригада "Месть" уничтожила танки оккупантов
UA | RU
UA | RU
14 июля 2025, 09:45

Ночью украинская ПВО приземлила более 100 вражеских беспилотников

14 июля 2025, 09:45
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 14 июля армия РФ запустила по Украине четыре ракеты, а также 136 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 108 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений - Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой области (до 90 из них - "шахеды").

Также Россия ударила четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области.

"По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбит 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 47 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание 28 БпЛА зафиксировали в 10 локациях, падение сбитых (обломки) дронов обнаружили на четырех локациях.

Напомним, ночью войска РФ атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов. В результате ударов пострадали трое гражданских.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война обстрелы оккупанты ВСУ БПЛА атака ПВО ракетный удар шахед Воздушные силы С-300
В Киев прибыл спецпредставитель США: о чем будут говорить с властью
14 июля 2025, 09:38
Трамп пообещал передать Украине системы Patriot
14 июля 2025, 08:09
Пограничники показали, как ночной бомбер "Баба Яга" уничтожает позиции россиян
14 июля 2025, 05:40
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб
14 июля 2025, 11:22
Россия атаковала Сумщину: трое погибших, среди раненых – 7-летний ребенок
14 июля 2025, 11:11
За неделю украинские пограничники уничтожили около 200 россиян и более 100 единиц вражеской техники
14 июля 2025, 11:05
В Киевской области из водоема достали тело неизвестного мужчины
14 июля 2025, 10:55
Россия обстреляла Харьковщину: есть раненые, погибший и уничтоженное пшеничное поле
14 июля 2025, 10:48
Зеленский предлагает нардепам продлить военное положение и мобилизацию до 5 ноября
14 июля 2025, 10:37
В Украине расследовали почти тысячу дел по уклонению от военной службы
14 июля 2025, 10:29
Белорусский вертолет сбил российский беспилотник, летевший в Украину
14 июля 2025, 10:21
Россияне атаковали Николаев "шахедами": возник масштабный пожар
14 июля 2025, 10:15
В Киеве мужчины для знакомой "выбивали" зарплату топором и пистолетом
14 июля 2025, 09:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »