Ночью украинская ПВО приземлила более 100 вражеских беспилотников

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 14 июля армия РФ запустила по Украине четыре ракеты, а также 136 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 108 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений - Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой области (до 90 из них - "шахеды").

Также Россия ударила четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области.

"По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбит 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 47 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание 28 БпЛА зафиксировали в 10 локациях, падение сбитых (обломки) дронов обнаружили на четырех локациях.