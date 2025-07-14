06:10  14 июля
За неделю в Харькове родилось более 80 малышей
05:05  14 июля
Нырнул и пропал в воде: в Запорожье утонул 17-летний юноша
00:25  14 июля
На Харьковщине бригада "Месть" уничтожила танки оккупантов
UA | RU
UA | RU
14 июля 2025, 08:09

Трамп пообещал передать Украине системы Patriot

14 июля 2025, 08:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, отметив, что они необходимы для защиты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

"Мы пришлем им "Патриоты", в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо говорит, а вечером бомбит всех подряд. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", - сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

В то же время, он не уточнил, сколько именно установок Patriot будет передано Украине.

По словам Трампа, стоимость переданного вооружения возместит Европейский Союз.

"Мы собираемся отправить им разные образцы очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и это то, чего мы хотим", - добавил он.

Напомним, ранее президент США внезапно подверг критике российского диктатора Путина. Он заявил, что тот говорит бред, который не имеет смысла.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США Дональд Трамп Россия Путин Patriot война оружие
Украина получит новые системы дальнобойного вооружения от Германии: когда это произойдет
12 июля 2025, 18:00
Есть хорошие сигналы: Зеленский заявил о сотрудничестве США и Украины
12 июля 2025, 01:40
Кремль серьезно рассматривает сценарий ядерного удара по Украине, - The Telegraph
11 июля 2025, 19:26
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
В Сумах после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар
14 июля 2025, 09:03
Российские войска убили жителя Херсонщины, ранены 6 гражданских
14 июля 2025, 08:50
Полковник, которого боялась Россия: все подробности убийства Ивана Воронича
14 июля 2025, 08:44
На Тернопольщине подросток вылез на памятник Герою Небесной Сотни
14 июля 2025, 08:31
Из Украины пытались вывезти старопечати, датированные 1704 годом
14 июля 2025, 08:25
Россия ударила "шахедами" по Днепропетровщине: ранены 3 гражданских, среди них — дети
14 июля 2025, 08:13
Атака дронов на Полтавщину: ранен человек, повреждены дома
14 июля 2025, 07:52
Армия РФ ударила по Запорожской области из авиации и артиллерии: пострадала женщина
14 июля 2025, 07:44
На западе Украины – грозы, град и шквалы: объявлен желтый уровень опасности
14 июля 2025, 07:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »