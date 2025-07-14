Трамп пообещал передать Украине системы Patriot

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, отметив, что они необходимы для защиты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

"Мы пришлем им "Патриоты", в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо говорит, а вечером бомбит всех подряд. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", - сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

В то же время, он не уточнил, сколько именно установок Patriot будет передано Украине.

По словам Трампа, стоимость переданного вооружения возместит Европейский Союз.

"Мы собираемся отправить им разные образцы очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и это то, чего мы хотим", - добавил он.

Напомним, ранее президент США внезапно подверг критике российского диктатора Путина. Он заявил, что тот говорит бред, который не имеет смысла.