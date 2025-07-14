Пограничники показали, как ночной бомбер "Баба Яга" уничтожает позиции россиян
Аэроразведчики РУБпАК "СТРИКС" уничтожили укрытия российских оккупантов в Харьковской области
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Для уничтожения позиций противника защитники применили тяжелый ночной бомбер "Баба Яга".
"Ночная работа "Бабы Яги". По результатам ночного рейда, пограничники уничтожили восемь укрытий врага", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Харьковской области пограничники поразили с помощью беспилотников технику и укрытия войск РФ.
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