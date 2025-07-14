Вночі українська ППО приземлила більше 100 ворожих безпілотників
У ніч на 14 липня армія РФ запустила по Україні чотири ракети, а також 136 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 108 ворожих БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог запустив дрони з напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецької області (до 90 із них – "шахеди").
Також Росія вдарила чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області.
"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що влучання 28 БпЛА зафіксували у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) дронів виявили на чотирьох локаціях.
Нагадаємо, вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили 10 ворожих дронів. Внаслідок ударів постраждали троє цивільних.