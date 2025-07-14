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14 липня 2025, 09:45

Вночі українська ППО приземлила більше 100 ворожих безпілотників

14 липня 2025, 09:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 14 липня армія РФ запустила по Україні чотири ракети, а також 136 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 108 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецької області (до 90 із них – "шахеди").

Також Росія вдарила чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області.

"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання 28 БпЛА зафіксували у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) дронів виявили на чотирьох локаціях.

Нагадаємо, вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили 10 ворожих дронів. Внаслідок ударів постраждали троє цивільних.

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