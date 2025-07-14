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14 июля 2025, 09:38

В Киев прибыл спецпредставитель США: о чем будут говорить с властью

14 июля 2025, 09:38
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фото: Telegram/Андрей Ермак
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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог приехал в Киев

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

"Приветствуем в Украине спецпредставителя Президента США Кита Келлога", - написал Ермак.

Среди ключевых тем встречи – оборона, укрепление безопасности, поставка оружия, санкции против России, защита украинских граждан и усиление сотрудничества между Украиной и США.

Ермак отметил, что "россия не хочет прекращать огонь. Мир по силам - это принцип президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, отметив, что они необходимы для защиты.

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