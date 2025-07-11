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Следственные действия происходят одновременно в доме семьи и в воинской части, где Шабунин проходит службу

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий исполнительного директора ЦПК Дарьи Каленюк, передает RegioNews.

У Виталия Шабунина, главы общественной организации "Центр противодействия коррупции", 11 июля прошли обыски.

Согласно ее словам, следственные действия происходят сразу в двух местах: по месту службы Шабунина в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон. Причины обысков и процессуальный статус самого Шабунина официально не разглашаются.

Руководство ГПК выразило обеспокоенность ситуацией, однако детали дела остаются неизвестными. Публичных заявлений со стороны правоохранительных органов относительно оснований или целей следственных действий пока не поступало.

Напомним, ранее Виталий Шабунин был переведен в воинскую часть в Чугуеве после прохождения службы в ВСУ. Возглавляемая им организация активно занимается антикоррупционными расследованиями, мониторингом власти и адвокационной деятельностью.