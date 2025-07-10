Глава ЦПК Шабунин заявил о переводе в боевую бригаду из-за критики властей

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Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что после его критики законопроект об отмене уголовной ответственности за преступления в оборонной сфере его перевели с места службы в Харькове в другую бригаду на линию боевого столкновения в Харьковской области

Об этом Шабунин написал в соцсетях, передает RegioNews.

По его словам, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов "нашел юридическую конструкцию", чтобы перевести его как ограниченно пригодного в боевую механизированную бригаду на Харьковском направлении.

В то же время Шабунин заявил, что не планирует обжаловать приказ о переводе, но охарактеризовал команду президента Владимира Зеленского как "мелко-мстительную", которой, по его словам, "не была даже команда Януковича".

"Законопроект о коррупционной амнистии, спасение Чернышева, показательный беспредел по конкурсу БЭБ свидетельствуют, что Зеленского уже даже видимость закона не интересует, — добавил антикоррупционер.

Как известно, "Центр противодействия коррупции" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности за преступления, совершенные во время выполнения оборонных контрактов.

Напомним, в Украине набирает обороты скандал вокруг мобилизации журналиста Богдана Буткевича.

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