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09 июля 2025, 16:10

Забота об окружающей среде: в McDonald's не будут больше выдавать трубочки к напиткам

09 июля 2025, 16:10
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Фото: иллюстративное
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В сети ресторанов McDonald's в Украине стартовали новые экологические изменения, которые касаются подачи холодных напитков

Об этом сообщают в пресс-службе McDonald's, передает RegioNews.

В компании сообщили, что постепенно сокращают использование пластиковых трубочек в своих заведениях. Это касается всех форматов заказов, кроме МакШейков и лимонадов - именно к ним трубочки пока останутся.

Посетители уже могут заметить обновление: в залах ресторанов холодные напитки подают без крышечек. Вместо привычной пластиковой упаковки - новые бумажные крышки с отверстием для питья. В McDonald's отмечают, что пить напиток без трубочки теперь будет удобно и из стаканчика, и через новую крышку.

Такое решение компания объясняет стремлением уменьшить количество одноразовой упаковки и снизить уровень пластиковых отходов. В McDonald's признают, что нововведения могут показаться необычными, но отмечают: это важный шаг на пути к более ответственному отношению к окружающей среде.

Ранее компания уже внедряла подобные инициативы - например, заменила пластиковые пакеты бумажными, а одноразовые столовые приборы - на более экологичные альтернативы.

Напомним, что McDonald's в Украине начинает трудоустраивать подростков с 16 лет.

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