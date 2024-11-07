Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу

Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. RegioNews выяснял, чем это угрожает Украине в будущем, учитывая, досчитается ли наша страна рабочей силы для восстановления государства после окончания войны

Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. RegioNews выяснял, чем это угрожает Украине в будущем, учитывая, досчитается ли наша страна рабочей силы для восстановления государства после окончания войны

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Директор дистанционной школы Владимир Страшко опубликовал свои наблюдения по массовому выезду школьников в другие страны. По его словам, последние несколько месяцев он получает аномальное количество заявок по окончании украинских школ дистанционно, мол, школьники уезжают из Украины. Владимир Страшко также говорит, что среди учеников 11 классов все больше тех, кто не будет писать национальный мультипредметный тест (замена ВНО на время военного положения). То есть это означает, что все эти дети не планируют поступать в украинские вузы. По утверждениям директора дистанционной школы, в некоторых классах украинских школ уже около 90% отказываются от НМТ.

Что подталкивает к выезду из Украины

Ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Лидия Ткаченко в комментарии RegioNews отметила, что родители решают вывозить своих детей из-за страшных прогнозов некоторых экспертов, что в Украине не будет отопления или света.

"Поэтому родители, если могут, пытаются вывезти детей за границу, чтобы у них, как говорится, было нормальное детство хотя бы на период этой зимы. Кроме бытовых вопросов, есть также достаточно много заявлений, что едва ли не дети уже должны воевать в будущем. Общий информационный тон оказывает большое влияние на решение родителей", — говорит Лидия Ткаченко.

В то же время в комментарии RegioNews старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Борис Кример рассказал, что сегодня очень трудно сказать, насколько много школьников выезжают. Мол, информация из разных источников очень сильно расходится: данные из Евросоюза могут быть одни, а данные от ООН тоже другие, а от украинских пограничников совсем другие.

"В целом украинцы, которые вывозят детей старшего возраста за границу, считают это более выгодным в дальнейшем, более оправданным, чем пребывание в Украине. Это может быть связано с вопросом безопасности, а также прогнозами на ближайшую зиму", — говорит Борис Кример.

Будут ли возвращаться эмигранты

В общем, если учитывать массовый выезд женщин с детьми после 24 февраля 2022 года, то нынешний отток украинских школьников за границу уже можно смело называть второй волной эмиграции украинцев. Конечно, украинское государство надеется, что все украинцы рано или поздно вернутся домой, но произойдет ли это массово – большой вопрос.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Борис Кример говорит, что всегда, когда есть миграционный поток, часть людей все же возвращается обратно.

"Все зависит от того, насколько будет долгой миграция населения и насколько украинцы за границей укоренятся. Если в Украине закончатся боевые действия и станет безопасно, начнется экономическое развитие, то можно ожидать возвращения как минимум части эмигрантов. Надеюсь, что Украина все же вступит в Евросоюз и тогда будет так, что у нас станет одно свободное пространство для передвижения людей", — отмечает Кример.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Лидия Ткаченко отмечает, что если будет много рабочих мест в Украине с нормальной оплатой и с нормальными условиями труда, то у украинцев, выехавших за границу, будет больше стимулов вернуться в назад.

"Но многие украинцы за рубежом выбирают даже не большое состояние и возможности, а просто возможность спокойно жить без взрывов всяких и тому подобного. У многих ощущение безопасности может даже перевешивать возможность получить какую-нибудь должность в Украине или много денег", — говорит Лидия Ткаченко.

Также много дискуссий относительно того, сколько украинцам нужно времени для того, чтобы укорениться в той же Европе, после чего они в Украину уже не вернутся. По словам Бориса Кримера, с одной стороны это очень индивидуально, ведь кому-то для укоренения хватит даже года, но, конечно, чем дольше человек находится за границей, тем меньше у него желание потом возвращаться в Украину.

"Например, в первый год полномасштабной войны мы оценивали, что 50% выехавших за границу останутся там, а 50% все же вернутся. Тогда мы ориентировались на всевозможные опросы. Сегодня доля тех, кто не вернется уже более 50%, но это опять-таки ситуативное мнение. Если, скажем, экономическая ситуация в той стране, где находится тот или иной украинец, ухудшится, он будет готов вернуться домой. Но вектор действительно такой, что чем дольше люди живут в другой стране, тем больше у них появятся новых связей, тем больше дети привыкают к детскому саду или школе. Как следствие – меньшая вероятность, что они вернутся в Украину", – резюмирует Борис Кример.

Какие могут быть последствия оттока населения

Специалисты говорят, что в любом случае последствия войны для Украины будут страшными, ведь порой влияние военных действий в странах может занять даже 50 лет после их завершения.

По словам Лидии Ткаченко, очень сложно уже делать какие-то демографические прогнозы для Украины.

"Раньше все считалось исходя из рождаемости и смертности, а миграция существенно не влияла на это. Например, с начала нулевых годов миграционный прирост уже был небольшим, но с началом полномасштабной войны потоки миграции, конечно, очень увеличились", — говорит специалист.

Она подтверждает, что все же будет большой процент украинцев, которые не захотят возвращаться в Украину, а еще может добавиться такая проблема, что как только откроют границы, то могут еще выехать многие мужчины и не только те, у кого за границей уже есть жена и дети, но и мужчинч, переживших на войне очень много стрессов. Лидия Ткаченко подчеркивает, что это будут потери молодого населения, которое может еще долго работать на развитие Украины. То есть государство будет постепенно терять нужное количество рабочей силы, а заменить ее будет некем. Условно говоря, сегодня школьники старших классов через 5-7 лет должны заменить на рынке труда тех украинцев, которые сейчас пребывают в предпенсионном возрасте. Если же школьники продолжат массово уезжать из страны и не возвращаться, то вышедшим на пенсию некому будет заменить их на рынке труда.

Как следствие, Украина рискует столкнуться еще с одной проблемой — будет меньше работающих граждан, чем тех же пенсионеров. К примеру, еще до полномасштабной войны в Украине на одного пенсионера было примерно по одному работающему гражданину. То есть фактически можно сказать, что один работник содержал за счет своих налогов одного пенсионера. Лидия Ткаченко говорит, что пока это соотношение еще остается, но если украинцы продолжат массово выезжать за границу, в частности, и школьники старших классов, которые уже смогут вскоре работать, то ситуация будет ухудшаться. Если такой тренд сохранится, то рано или поздно, условно говоря, на одного работающего в Украине будет уже два или три пенсионера. Но по словам специалистов, ни одна пенсионная система такой нагрузки не выдержит, а потому придется прибегать к радикальным мерам. К примеру, повышать пенсионный возраст.